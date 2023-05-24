24 мая 2023, 13:54
Подстанцию скорой помощи построят в деревне Сухарево под Мытищами в 2024 году
Подстанцию скорой помощи построят в Мытищах на территории больницы в деревне Сухарево. Для этого учреждение получило в пользование участок площадью 4,2 гектара.
Как рассказали в Минимуществе, землю предоставили в безвозмездное пользование для строительства подстанции на пять бригад в смену. По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, в двухэтажном здании расположатся диспетчерская служба, комнаты психологической разгрузки и учебно-методический класс, а также конференц-зал и другие помещения.
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«Медицинское обслуживание должно быть эффективным, удобным и оперативным. И новое современное медучреждение в Мытищах будет соответствовать этому стандарту», — добавила она.
Работы планируют завершить в конце 2024 года.
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