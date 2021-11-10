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    10 ноября 2021, 17:21

    Подстанцию скорой помощи отремонтировали в Щелкове

    Ремонт подстанции скорой помощи завершили в городском округе Щелково

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В городском округе Щелково завершился ремонт подстанции скорой медицинской помощи. В ходе работ обновили фасад здания и благоустроили территорию, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Подстанцию скорой помощи отремонтировали в Щелкове

    «Ремонт медучреждений — важная задача для нас. Мы продолжаем реализовывать масштабную программу по проведению текущего ремонта в медорганизациях Подмосковья», — подчеркнула Светлана Стригункова.

    Министр добавила, что ремонтные работы в Подмосковье завершили уже на 70 объектах, среди них поликлиники, стационары, амбулатории и подстанции скорой помощи.

    Ранее в Московской области завершили ремонт подстанций скорой помощи в Воскресенске, Реутове, Клину и Чехове.