Подстанцию скорой помощи отремонтировали в Щелкове

В городском округе Щелково завершился ремонт подстанции скорой медицинской помощи. В ходе работ обновили фасад здания и благоустроили территорию, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Ремонт медучреждений — важная задача для нас. Мы продолжаем реализовывать масштабную программу по проведению текущего ремонта в медорганизациях Подмосковья», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Министр добавила, что ремонтные работы в Подмосковье завершили уже на 70 объектах, среди них поликлиники, стационары, амбулатории и подстанции скорой помощи.

Ранее в Московской области завершили ремонт подстанций скорой помощи в Воскресенске, Реутове, Клину и Чехове.