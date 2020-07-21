Трансформаторную подстанцию сделали для строящейся в Можайске школы на 550 мест

Общая протяженность распределительной сети — 1,2 километра. Максимальная мощность присоединяемого объекта составит 475 киловатт. Ее обеспечил филиал «Западные электрические сети».

Новый объект смонтировали с возможностью круглогодичного подъезда персонала к трансформаторной подстанции. Будущая школа запитана по основной схеме от центра 110 кВ «Макарово». Резервный источник питания — подстанция «Можайск».

Возвести школу планируют в 2021 году. Ее создают по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В трехэтажном здании подготовят кабинеты для уроков и разных кружков. Во внутреннем дворике школы сделают зоны отдыха и установят игровые, спортивные площадки.

В регионе завершается и реконструкция подстанции «Ногинск». Она входит в состав московского энергокольца — уникальной инфраструктурной системы, обеспечивающей беспрецедентный уровень надежности электроснабжения.