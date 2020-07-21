facebook_pixel
    21 июля 2020, 11:58

    Трансформаторную подстанцию сделали для строящейся в Можайске школы на 550 мест

    Анастасия Аброськина

    Для строящейся в Можайске школы на 550 мест сделали трансформаторную подстанцию. Она обеспечит здание энергией. Работу выполнили специалисты из компании «Россети московский регион». Проложили там и участки воздушных, кабельных линий.
    Трансформаторную подстанцию сделали для строящейся в Можайске школы на 550 мест | Изображение 1

    Общая протяженность распределительной сети — 1,2 километра. Максимальная мощность присоединяемого объекта составит 475 киловатт. Ее обеспечил филиал «Западные электрические сети».

    Новый объект смонтировали с возможностью круглогодичного подъезда персонала к трансформаторной подстанции. Будущая школа запитана по основной схеме от центра 110 кВ «Макарово». Резервный источник питания — подстанция «Можайск».

    Трансформаторную подстанцию сделали для строящейся в Можайске школы на 550 мест | Изображение 2

    Возвести школу планируют в 2021 году. Ее создают по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

    В трехэтажном здании подготовят кабинеты для уроков и разных кружков. Во внутреннем дворике школы сделают зоны отдыха и установят игровые, спортивные площадки.

    В регионе завершается и реконструкция подстанции «Ногинск». Она входит в состав московского энергокольца — уникальной инфраструктурной системы, обеспечивающей беспрецедентный уровень надежности электроснабжения.

    Новости SMI.FM