Подмосковье 30 декабря 2022, 09:49 Подстанцию «Радищево» модернизировали в Солнечногорском округе

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Модернизацию подстанции «Радищево» провели в Солнечногорском округе. Здесь за год обновили полсотни единиц оборудования. Все работы велись без ущерба электроснабжению потребителей.

Свыше 500 миллионов рублей было выделено на модернизацию подстанции «Радищево». Теперь ее надежность значительно выросла.

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«На [подстанции] проведена некомплексная реконструкция: произведена замена более 50 единиц оборудования, в том числе 39 комплектов разъединителей, восемь выключателей и один трансформатор <…> мощностью 125 киловольт-ампер», — рассказал главный специалист предприятия ПАО «Россети» Аркадий Троицкий.

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Ожидается, что после модернизации затраты на проведение планового техремонта подстанции значительно снизятся.

«На счете управления была произведена замена старых электромеханических устройств на новые микропроцессорные устройства. [Они] позволяют в реальном времени диагностировать состояние оборудования сети и своевременно передавать в режиме реального времени информацию оперативному персоналу», — рассказал инженер службы релейной защиты автоматики подстанции «Радищево» Михаил Лященко.

Подстанция «Радищево» обслуживает дома более чем 140 жителей Солнечногорского округа и служит ключевым звеном в Московской энергосистеме от Конаковской ГРЭС.

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