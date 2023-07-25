Подмосковье 25 июля 2023, 11:37 Подстанцию модернизировали в ЖК «Васко да Гама» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Компания «Мособлэнерго» обновила оборудование трансформаторной подстанции в жилом комплексе «Васко да Гама» в Химках. Это повысило надежность электроснабжения в микрорайоне.

Специалисты заменили коммуникационные аппараты и провели капитальный ремонт подстанции.

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«Своевременное обновление оборудования имеет огромное значение для Химок и обеспечения комфорта горожан. При содействии главы города Дмитрия Волошина и губернатора Андрея Воробьева наш город активно внедряет проекты по реконструкции энергосистемы и стремится обеспечить надежное электроснабжение для всех жителей», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее компания «Мособлэнерго» модернизировала подстанцию в деревне Голиково. Там заменили 300 метров провода на линии электропередач. Это улучшило качество электроснабжения более 20 частных домов.

Напомним, что до конца года специалисты «Мособлэнерго» заменят оборудование на 213 подстанциях и распределительных пунктах Московской области, отремонтируют 316 километров линий электропередач и расчистят от деревьев и кустарников 228 гектаров вблизи линий электропередачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, о старте в регионе масштабной программы по обновлению сетей и котельных.

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