Подстанцию «Лобня» модернизируют к концу 2022 года

Энергетики компании «Россети Московский регион» приступили к масштабной реконструкции одного из старейших питающих центров севера Подмосковья — подстанции «Лобня». Модернизацию проводят в рамках инвестпрограммы компании, в обновление «Лобни» планируется вложить порядка 280 миллионов рублей.

Подстанция, построенная в 1941 году, отвечает за надежное электроснабжение более 60 тысяч жителей Лобни, 40 социально значимых объектов. В их числе «Лобненский завод строительного фарфора», «Долгопрудненский завод медицинских изделий», областной колледж «Подмосковье», «Водоканал Мытищи» и другие.

Активное развитие городского округа потребовало от питающего центра большего запаса мощности для возможности присоединения новых потребителей. Этого удастся достичь за счет замены двух трансформаторов мощностью по 10 МВА на новые мощностью по 16 МВА каждый. Таким образом, мощность подстанции вырастет на 40% — с 20 до 32 МВА. Современные трансформаторы будут оснащены устройствами регулировки напряжения под нагрузкой, их применение позволит корректировать уровень напряжения без отключения потребителей.

Сейчас на питающем центре ведутся строительно-монтажные работы по возведению распределительного устройства комплектного типа (КРУМ) 35 кВ с установкой современных вакуумных элегазовых выключателей.

При модернизации будут применены современные высокотехнологичные решения. Будут внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты и новейшая автоматизированная система управления, благодаря чему питающий центр станет дистанционно наблюдаемым и управляемым.

Завершить модернизацию энергообъекта планируют в 4-м квартале 2022 года. На обновление подстанции потратят около 280 миллионов рублей.