Подмосковье 28 июня 2023, 21:01 Подстанцию «Дальняя» в Подмосковье отремонтируют до октября 2023 года Россети МЭС Центра

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На подстанции «Дальняя» начали ремонтировать коммутационное оборудование. Работы планируют завершить до октября текущего года, сообщили в министерстве энергетики Московской области.

Питающий центр располагается на границе Московской и Владимирской областей. Надежность электроснабжения повысится для 160 тысяч человек.

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«На подстанции запланирован ремонт 40 единиц различной коммутационной аппаратуры — масляных выключателей и разъединителей классов напряжения 220, 35 и 6 кВ», — уточнили в ведомстве.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, мощность подстанции «Дальняя» составляет 205 МВА.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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