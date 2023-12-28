Подмосковье 28 декабря 2023, 09:08 Подстанция скорой помощи в Серпухове получила 4 новых автомобиля Телеканал «360»

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Автопарк подстанции скорой медицинской помощи обновился в Серпухове. Учреждение получило две «Газели», реанимобиль и «Ниву». Новые машины отличаются маневренностью, надежностью, хорошими скоростными характеристиками.

Качество оказываемой помощи во многом зависит от оснащенности спецтранспортом. В новых «Газелях» установлено необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование: есть термоконтейнеры с подогревом для капельниц, мобильные и удобные носилки.

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«Очень даже прекрасный автомобиль. Стоит пневмоподвеска, она мягче, чем в остальных автомобилях, которые были до этого. Машина полностью укомплектована как для водителя, так и для медиков», — сказал водитель скорой помощи Владимир Салтанов.

Подстанция обслуживает жителей всего городского округа. На фельдшерах и водителях лежит колоссальная нагрузка, а пополнение автопарка позволит приходить на помощь намного быстрее.

Ранее губернатор рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

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