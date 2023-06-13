Подмосковье 13 июня 2023, 14:14 Подстанция скорой помощи в Балашихе получила новые машины с оборудованием для выездных бригад

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Подстанция скорой помощи в Балашихе получила три новые машины с начала года. Они оснащены современным оборудованием и предназначены для общепрофильных выездных бригад.

В новых машинах установлены аппараты ИВЛ и ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных, есть каталка, дефибрилляторы и все необходимое для оказания экстренной помощи. Теперь в автопарке трех подстанций скорой помощи в Балашихе имеется 40 автомобилей.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время своего обращения к жителям, что количество машин скорой помощи в регионе увеличилось вдвое. Также он подчеркнул важность профессиональных врачей, современных технологий и оборудования для качественного оказания медицинской помощи людям.

«Надеюсь, что реализация всех поставленных губернатором задач выведет медицинские услуги в регионе на качественно новый уровень», — отметила главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

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