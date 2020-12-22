facebook_pixel
    22 декабря 2020, 15:12

    Электрическую подстанцию «Раменская» открыли в Подмосковье после масштабной реконструкции

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Электрическую подстанцию «Раменская» открыли на юге Подмосковья после реконструкции. Ее построили еще в 1942 году для завода, выпускавшего приборы оборонной промышленности. Модернизация гарантирует надежное энергоснабжение жилых домов и социальных объектов.
    Электрическую подстанцию «Раменская» открыли в Подмосковье после масштабной реконструкции

    Подстанцию открыли сегодня — в День энергетика. Здесь вдвое увеличили число питающих ее высоковольтных линий. Работы продолжались даже в период пандемии COVID-19.

    Ее торжественно запустили министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин и другие специалисты.

    Сегодня в Раменском городском округе живут больше 62 тысяч человек, располагается около 70 социально значимых объектов и предприятий. Они получат надежное энергоснабжение.

    Электрическую подстанцию «Раменская» открыли в Подмосковье после масштабной реконструкции | Изображение 1

    Подстанцию обновили с применением цифровых технологий. Например, внедрили дистанционное управление и несколько микропроцессорных систем.

    Дальнейшая модернизация

    На этом работы по улучшению подстанции «Раменская» не закончатся. До 2023 года проведут еще второй и третий этапы реконструкции.

    За это время здесь установят новые силовые трансформаторы и построят здание с распределительным устройством. Кроме того, улучшат цифровую передачу сведений.

    Электрическую подстанцию «Раменская» открыли в Подмосковье после масштабной реконструкции | Изображение 2

    Александр Самарин наградил отличившихся сотрудников ПАО «Россети Московский регион» в Подмосковье. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в условиях COVID-19.