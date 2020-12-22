Электрическую подстанцию «Раменская» открыли в Подмосковье после масштабной реконструкции

Подстанцию открыли сегодня — в День энергетика. Здесь вдвое увеличили число питающих ее высоковольтных линий. Работы продолжались даже в период пандемии COVID-19.

Ее торжественно запустили министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин и другие специалисты.

Сегодня в Раменском городском округе живут больше 62 тысяч человек, располагается около 70 социально значимых объектов и предприятий. Они получат надежное энергоснабжение.

Подстанцию обновили с применением цифровых технологий. Например, внедрили дистанционное управление и несколько микропроцессорных систем.

Дальнейшая модернизация

На этом работы по улучшению подстанции «Раменская» не закончатся. До 2023 года проведут еще второй и третий этапы реконструкции.

За это время здесь установят новые силовые трансформаторы и построят здание с распределительным устройством. Кроме того, улучшат цифровую передачу сведений.

Александр Самарин наградил отличившихся сотрудников ПАО «Россети Московский регион» в Подмосковье. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в условиях COVID-19.