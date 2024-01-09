Подмосковье 09 января 2024, 14:04 Подстанция для новой котельной заработала на улице 50 лет Октября в Клину «Мособлэнерго»

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Энергетики запустили в работу подстанцию для новой котельной в Клину. Объект мощностью 800 кВА находится на улице 50 лет Октября.

Новая котельная в Клину заработала в рамках концессии — всего в этом году по этой программе в округе построили шесть коммунальных объектов. Их общая присоединенная мощность составила 500 кВт.

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Модернизация системы теплоснабжения в Клину по концессионному соглашению с территориальной теплоэнергетической компанией позволяет сократить потери тепла от источника к потребителю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подачу тепла восстановили в 69 пострадавших домах Климовска. Всего в работах задействовано 200 бригад. Около домов, куда тепло уже дошло, продолжают дежурить аварийные бригады.

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