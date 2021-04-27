Подстанции скорой помощи в Балашихе вручили сертификат на полмиллиона рублей

Лидер движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил сертификат на полмиллиона рублей подстанции скорой помощи в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Денежную выплату направят на приобретение мебели, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Во время встречи с сотрудниками медучреждения Тарас Ефимов поздравил работников скорой с предстоящим профессиональным праздником.

«В Московской области действует закон о дополнительных мероприятиях в сфере здравоохранения, образования. Мы обратились к работникам подстанции скорой помощи, предусмотрели выделение 500 тысяч рублей на оборудование бытовых помещений подстанции. Здесь медики находятся практически круглыми сутками и очень важно то, как они могут подготовиться к выезду, как отдыхают между выездами», —сказал Тарас Ефимов.

Также он поблагодарил сотрудников скорой помощи за работу. Врачи и фельдшеры во время пандемии COVID-19 трудились, спасая жизни людей.

«Наши сотрудники оказывают помощь при всех состояниях, которые угрожают жизни и здоровью, от родов до заболеваний сердца. Работает 16 бригад скорой помощи и более 200 сотрудников. В среднем наша нагрузка — более 60 тысяч вызовов в год. Средняя в сутки, в зависимости от времени года — от 150 до 250», —сообщил заведующий подстанцией скорой медицинской помощи Железнодорожного Александр Ажеганов.

Работники подстанции скорой помощи «Железнодорожная» выдвинули на встрече ряд инициатив. Депутат поддержал предложение врачей о приобретении медоборудования для укомплектования класса повышения квалификации врачей.

День работника скорой медицинской помощи отмечают 28 апреля. Праздник стал официальным в 2020 году, когда был подписан соответствующий указ. Эта дата выбрана неслучайно — 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.