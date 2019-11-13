Подстаканники, кашпо и лотки для салата. Как в Подмосковье перерабатывают бумагу
Марина — педагог из Подмосковья. Она разбиралась в кабинете и нашла много ненужных тетрадей, плакатов и блокнотов. Девушка знает, что картон и бумагу нужно выбрасывать только в синий бак, потому что этот вид мусора отправляется на переработку.
Чтобы узнать, как перерождается макулатура, Марина вместе со съемочной группой «360» отправилась на завод по переработке.
На завод макулатуру тоннами привозят грузовики. После этого груз взвешивают на огромных весах. Картон и бумагу отправляют в так называемый шейкер. Макулатура попадает в теплую воду, все это перемешивается и превращается в пульпу.
Далее из макулатуры с помощью металлических формочек изготавливают подстаканники, органические кашпо и лотки для салата. Свой модный оттенок формы получают после купания в красителе. Их стараются делать разнообразными не только по назначению, но и цветам.
Лотки еще сырые и легко гнутся. Но через пару минут они уже готовы к упаковке. И в этом процессе без человеческих рук не обойтись. В таком виде изделия и попадают к заказчику. В данном случае — в сетевые магазины, где они будут служить подложкой для овощей и фруктов. И что важно, потом их вновь можно будет переработать. Целых 60 раз.