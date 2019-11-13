Подстаканники, кашпо и лотки для салата. Как в Подмосковье перерабатывают бумагу

Старые коробки и тетради могут превратиться в подстаканники, которыми мы пользуемся, когда пьем кофе, или во всем известные лотки для листового салата. Причем этот процесс не занимает много времени.

Марина — педагог из Подмосковья. Она разбиралась в кабинете и нашла много ненужных тетрадей, плакатов и блокнотов. Девушка знает, что картон и бумагу нужно выбрасывать только в синий бак, потому что этот вид мусора отправляется на переработку.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы узнать, как перерождается макулатура, Марина вместе со съемочной группой «360» отправилась на завод по переработке.

Источник фото: телеканал «360»

На завод макулатуру тоннами привозят грузовики. После этого груз взвешивают на огромных весах. Картон и бумагу отправляют в так называемый шейкер. Макулатура попадает в теплую воду, все это перемешивается и превращается в пульпу.

Источник фото: телеканал «360»

Далее из макулатуры с помощью металлических формочек изготавливают подстаканники, органические кашпо и лотки для салата. Свой модный оттенок формы получают после купания в красителе. Их стараются делать разнообразными не только по назначению, но и цветам.

Лотки еще сырые и легко гнутся. Но через пару минут они уже готовы к упаковке. И в этом процессе без человеческих рук не обойтись. В таком виде изделия и попадают к заказчику. В данном случае — в сетевые магазины, где они будут служить подложкой для овощей и фруктов. И что важно, потом их вновь можно будет переработать. Целых 60 раз.