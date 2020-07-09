«Подспорье для молодых семей». Отмену транспортного налога при покупке жилья в Подмосковье назвали важным решением

По его словам, эта льгота станет «подспорьем для молодых семей, которые впервые приобретают жилье». Ее можно будет получить с первого числа того месяца, который последует за месяцем даты регистрации права собственности.

При этом размер распределят так: 100% — в течение первого года, а 50% — в течение второго.

И такая мера особенно актуальна в период пандемии, когда многие семьи оказались в сложных экономических условиях Игорь Брынцалов.

Для получения этой льготы необходимо, чтобы дом или квартира были не старше трех лет. Об этом рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

Она объяснила, что льготу предоставят на одну машину. Эта мера будет действовать два года. При этом она не распространяется на мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы, а также водные и воздушные транспортные средства.

Понадобится подать заявление на эту льготу в налоговые органы. Требований к возрасту автомобилей нет. Главное — их освободят от налога, если они не дороже трех миллионов рублей.

Еще покупателю надо быть зарегистрированным в Подмосковье, а на его автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

А ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: важно, чтобы «человек как можно комфортнее чувствовал себя с точки зрения различных платежей».