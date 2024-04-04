Подмосковье 04 апреля 2024, 14:11 Подснежники появились в лесах Подмосковья

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Сотрудники Шараповского участкового лесничества Звенигородского филиала «Мособлллес» заметили и сфотографировали проклюнувшиеся из-под земли первоцветы. Жителям напомнили, что срывать подснежники нельзя.

От сбора и покупки всех первоцветов лучше отказаться, потому что их популяция сильно сократилась в Подмосковье за последние годы. Неправильный сбор нежных цветов может привести к отмиранию корней. Растение, у которого срезана верхняя часть, значительно ослабевает. Первоцветы становятся ниже, слабее, цветы мельчают, популяция постепенно деградирует и может полностью исчезнуть в течение четырех–пяти лет.

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В Подмосковье есть и краснокнижные виды подснежников, собирать которые строго запрещено — нарушители могут получить штраф.

Подснежники на лесной опушке лучше сфотографировать, чтобы надолго сохранить память о весне и не повредить природе.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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