Подсчитано число нарушений режима самоизоляции в Подмосковье

Инспекторы останавливают жителей, вышедших на улицу без весомых причин, и проверяют работу организаций. Так, в ходе рейдов нашли 1312 нарушений самоизоляции и еще 452 случая несоблюдения компаниями запрета на деятельность.

Всех привлекут к административной ответственности. Об этом рассказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Больше всего нарушителей самоизоляции поймали в Балашихе — 201, Реутове — 189, Химках — 174, Одинцовском округе — 102, Солнечногорске — 90, Красногорске — 87, Котельниках — 65, Ленинском округе — 55, Люберцах — 53, Наро-Фоминске — 45, Долгопрудном — 44, Пушкине — 39 и Дзержинском — 34.

Инспекторы проверяют у жителей официальные разрешения на передвижение по городу.

Привлекают к ответственности и организации, нарушившие во время пандемии запрет на торговлю или оказание услуг.

По итогам проверок чаще всего это коснулось юридических лиц в Солнечногорском округе — 99, Красногорске — 95, Реутове — 40, Волоколамске — 35, Химках — 32, Долгопрудном — 26, Наро-Фоминске — 25 и Павловском Посаде — 24.

Сотрудники полиции и Госадмтехнадзора проводят рейды во всех округах с 14 апреля.