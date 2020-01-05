Необычное хобби. Подросток из Подмосковья разводит дома змей, пауков и тараканов

У 14-летнего Влада Новосельцева из Лосино-Петровского необычное хобби — он увлекается террариумистикой. Это разведение змей, пауков, тараканов в огромных террариумах. Причем, экзотические виды Влад полюбил с самого детства. Сейчас у него порядка 30 разных видов рептилий и насекомых.

«Собирал я различных животных дома тоже. Приносил котят, лягушек, тритонов, собирал различные фигуры животных. И тут вдруг появились люди в моей жизни, которые увлекаются террариумистикой, и начали меня с ней знакомить», — сказал Владислав Новосельцев, террариумист.

Самый любопытный из питомцев Влада — императорский удав Август. Он оказался весьма фотогеничным. И во всей красе показывал свою ловкость и гибкость. А вот паук-птицеед встретил гостей не слишком дружелюбно. Еще бы, его оторвали от долгожданного обеда. А попугаи Кеша и Кеша подрабатывают безмолвными охранниками экзотического террариума.

Семья, конечно, не сразу смирилась с таким разношерстным соседством. Но вскоре привыкла. Родные всегда и во всем поддерживают Влада. На дни рождения они дарят ему насекомых или змей.

«Я очень рада, что он занимается этим. Мы всегда его с детства поддерживаем. Потому что он с детства любил всяких букашек-таракашек. Я, конечно, это не люблю, но он знает, что ко мне может обратиться за любой помощью, если ему нужно помочь, развить это. И я очень рада, что он этим занимается», — сказала Юлия Накова, сестра Влада.

Как живут пауки, насколько опасны змеи, что видят улитки — на эти вопросы сможет ответить только истинный знаток. Им как раз и стал Влад. О том, как устроены рептилии и насекомые он рассказал на выставке-встрече «Экзо-позитив».

«Когда проходила наша пробная выставка. Она вызвала огромный интерес и большой ажиотаж в городе. Пришло много детей с родителями. Влад всем рассказал про жизнедеятельность змей, паучков, сороконожек, веточников. Было очень интересно», — сказал Иван Курданин, глава г. о. Лосино-Петровский.

Сейчас у Влада порядка 30 разных видов рептилий и насекомых. Он мечтает купить скорпионов и голубых древолазов. А после устроить вместе с единомышленниками совместную выставку в Лосино-Петровском. Кстати, администрация округа пообещала оказать помощь в организации мероприятия.