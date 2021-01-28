Подросток из Подольска изготовил себе ружье

У школьник из Подольска изъяли предмет, похожий на самодельное ружье. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Предмет, схожий по конструкции с ружьем, был обнаружен у изъят у восьмиклассника в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Самодельное ружье направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка, рассказал источник.

По информации РЕН ТВ, 14-летний подросток собрал ружье по инструкции из видеоигр.

Молодая жительница Иркутска ранее подверглась нападению подростка, который нанес ей 11 ножевых ранений. Школьник напал на девушку, договорившись о встрече под предлогом покупки смартфона. Подозреваемый был задержан, им оказался 13-летний мальчик, похищенный им iРhоnе 11 был обнаружен во время обыска у него дома. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.