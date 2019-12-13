Лучший из изобретателей. Подросток из Одинцова выиграл Кубок губернатора по робототехнике

Для 14-летнего Саши из Одинцова — кегельринг интересное и важное хобби. Пять лет назад мама привела его в кружок, и вот уже пять лет парень приходит на тренировки в «Роболаторию». А на днях взял первое место на соревнованиях в дисциплине «умный кегельринг» и получил Кубок губернатора.

Сначала может показаться, что это какая-то скучная и непонятная игра. Маленькая машинка на белом куске линолеума двигает банки из-под колы и фанты. Но все не так просто — ведь это кегельринг.

«Кегельринг — это, с одной стороны, сложно для тех, кто никогда не участвовал в этих соревнованиях. Но, если говорить языком тех, кто выиграл, тех, кто прошел это все, то хочется сказать, что это не сложно», — сказал Денис Фирсов, тренер.

Цель игры — запрограммировать своего робота так, чтобы тот сбил кегли. Кстати, на их место можно взять любые предметы, которые подходят по форме и весу. Главное — устойчивость, чтобы датчики робота могли их обнаружить

Как и любое хобби — кегельринг не из дешевых. Минимальный комплект робота стоит тридцать пять тысяч рублей. А, если вы еще и навороты хотите добавить, то будьте готовы отдать еще десять тысяч рублей. Правда, успех зависит не только от финансов. Не зря же говорят " главное — желание!»

Несмотря на успехи в робототехнике, Саша пока не определился, кем хочет стать в будущем.

«Я с профессией не определился, потому что у меня ни в каких областях пока интересов нет. Я не вижу профессии моей мечты, не знаю», — сказал Александр Ципко, обладатель Кубка губернатора по робототехнике.

А пока Саша готов двигаться дальше, и мечтает освоить другую дисциплину — сумо с роботами, где будут новые правила, соперники и еще один шанс воплотить в жизнь свои фантазии.