Подмосковье 08 февраля 2023, 08:26 Подростковая спартакиада к 80-летию победы в Сталинградской битве прошла в Солнечногорске

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Открытая спартакиада, посвященная 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве, прошла в Солнечногорске. Участие в ней приняли более 70 учащихся школ и колледжей Подмосковья младше 17 лет.

Ребята прошли шесть этапов соревнований и мастер-классы, имитирующие серьезные ситуации на передовой — собирали автомат на скорость, отжимались по 50 раз и учились выносить раненых с поля боя.

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«Заявлено 14 команд, в команде по пять человек, включая капитана. Команды приехали из Зеленограда, городского округа Щелково и также из Солнечногорска, местные. Это команды общеобразовательных учреждений, военно-патриотических организаций и юнармейские отряды», — рассказал главный судья соревнований Дмитрий Колтунов.

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После ребята встретились с ветераном Великой Отечественной войны Василием Рыбаковым, который рассказал им о событиях Сталинградской битвы. Недавно ему исполнилось 99 лет. Он воевал в 62-й армии, которая отличилась героической обороной Сталинграда. Ветеран также участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Харьков и пять раз был ранен.

На память каждому участнику спартакиады вручили сертификаты, а лучшим — медали и грамоты.

Подобные соревнования военно-патриотическое объединение «Виктория» устраивает в Солнечногорске раз в квартал.

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