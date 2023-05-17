Подмосковье 17 мая 2023, 14:02 Подростков Подмосковья пригласили в военно-патриотический лагерь «Юнармии» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Движение «Юнармия» приглашает подростков от 12 до 16 лет в военно-патриотический лагерь на базе центра отдыха «Орленок». Смена пройдет с 10 по 30 августа. Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

К конкурсному отбору допускаются подростки, являющиеся членами всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Важно, чтобы у ребят были достижения в мероприятиях военно-патриотической направленности: начальной военной подготовке, оборонно-спортивных соревнованиях, а также в профильных направлениях «ЮнАвиа» и «ЮнФлот».

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Подать конкурсные документы можно через АИС Орленок до 21 июня. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте «Юнармии» после 2 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье усилит контроль за безопасностью летнего детского отдыха. По словам главы региона, традиционно пришкольные территории будут востребованы летом — важно следить за безопасностью на них. Это стадионы, беговые дорожки, зоны отдыха.

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