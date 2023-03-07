Подмосковье 07 марта 2023, 12:22 Подростков Подмосковья пригласили поучаствовать в «Летних юнармейских играх»

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Школьников от 12 до 16 лет из Московской области пригласили поучаствовать в общеразвивающей программе «Летние юнармейские игры». Программа реализовывается в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Игры проведут на базе детского центра «Орленок». Участниками могут стать дети, занимающиеся в спортшколах и секциях, имеющие достижения в легкой атлетике, плавании, футболе, мини-футболе, волейболе и других видах спорта, имеющие знак ГТО, спортивный разряд, звание «Мастер спорта», «Кандидат в мастера спорта».

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Также попасть в «Орленок» смогут участники юнармейских физкультурно-спортивных соревнований «Победа», «Зарница», «АрМИ», «Физкульт-миллион» и других.

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При этом к заявке следует приложить номер участника ВВПОД «Юнармия» со статусом «Актив». Анкеты без регистрации в организации рассматриваться не будут. Претенденты на участие должны будут презентовать видео о спортивных достижениях.

Мероприятие пройдет с 30 мая по 19 июня. Заявки принимаются с 22 февраля по 9 апреля по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что еще 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в Подмосковье в ближайшие пять лет. Изменится облик стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.

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