Подмосковье 14 декабря 2023, 15:07 Подростков Подмосковья пригласили на конкурс стартапов от центра «Сколково» Министерство образования МО

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Школьников Московской области пригласили поучаствовать в конкурсе «Стартап за партой». Проект создали Россельхозбанк и «Сколково» Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Участникам в возрасте от 12 до 17 лет следует придумать уникальные инструменты, которые можно будет применить в Россельхозбанке или агропромышленном комплексе.

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«Для участия необходимо предложить идею проекта — технологическое решение, способное принести пользу в сферах агротехнологий или финтехнологий, а также собрать команду из двух человек или представить проект индивидуально», — уточнили в ведомстве.

Подать заявку до 18 декабря можно по ссылке. Авторы 10 самых перспективных проектов пройдут двухмесячное обучение в «Сколково». В феврале следующего года они презентуют свои стартапы экспертам. Инвесторы будут финансировать понравившиеся инициативы.

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