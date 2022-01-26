Подростков начали прививать от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье подростков начали прививать от коронавируса. Для этого используют специально разработанный препарат «Спутник М», концентрация действующего вещества в котором ниже, чем у вакцины для взрослых. Кампания стартовала 25 января.

Вакцина хранится в стандартном флаконе, только концентрация действующего вещества в этом растворе в пять раз меньше, чем обычно. Для защиты детей достаточно такой дозы.

Прививать подростков от 12 до 17 лет в подмосковных больницах начали с 25 января — только с согласия родителей. Многие из ребят решение сделать прививку принимали сами.

«Я боюсь за своих родных, за свою семью. Поэтому я сделала эту прививку. Я решилась на эту прививку ровно с того момента, когда я узнала, что разрабатывается вакцина для детей», — рассказала Алина Буравлева.

В этот раз Алине ввели первый компонент, второй укол — через 21 день. Вакцину размораживают за 15 минут до введения, прививку ставят в плечо. Для хранения в поликлиниках заранее предусмотрели специальные холодильники. Температура должна быть не выше -18.

Через месяц можно будет сдать тест на антитела. Клинические испытания показали, что «Спутник М» формирует антиген — специфический иммунитет — в 93% случаев. То есть, у девяти из 10 подростков вырабатывается защита. А значит, вакцина работает.