Подмосковье 25 июля 2023, 13:20 Подростков из Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс «Детская школа наставничества» Пресс-служба Министерства образования МО

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Подростков от 10 до 17 лет пригласили на всероссийский конкурс «Детская школы наставничества» от российского общества «Знание». Победители станут амбассадорами олимпиадного движения.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, пройти регистрацию на конкурс можно до 1 августа по ссылке. При этом необходимо выбрать один из 24 предметов и представить видеовизитку.

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«При регистрации необходимо выбрать один из 24 предметов, до 1 августа представить видеовизитку: записать выступление в формате самопрезентации. По итогам конкурса будут определены ребята, которые получат приглашение пройти проектное обучение для углубления предметных знаний и развития лидерских качеств», — добавили в ведомстве.

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