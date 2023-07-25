25 июля 2023, 13:20
Подростков из Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс «Детская школа наставничества»
Подростков от 10 до 17 лет пригласили на всероссийский конкурс «Детская школы наставничества» от российского общества «Знание». Победители станут амбассадорами олимпиадного движения.
Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, пройти регистрацию на конкурс можно до 1 августа по ссылке. При этом необходимо выбрать один из 24 предметов и представить видеовизитку.
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«При регистрации необходимо выбрать один из 24 предметов, до 1 августа представить видеовизитку: записать выступление в формате самопрезентации. По итогам конкурса будут определены ребята, которые получат приглашение пройти проектное обучение для углубления предметных знаний и развития лидерских качеств», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.
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