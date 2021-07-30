Подростков из Лосино-Петровского наградили за помощь округу

В Международный день дружбы в Лосино-Петровском подвели промежуточные итоги трудовой смены. Подростки округа устраиваются на работу, помогают озеленять территории, выполняют другую посильную работу, за которую получают деньги.

15-ти летняя Мария Баринова в этом году окончила девятый класс. Решила поступать в колледж. До нового учебного года осталось еще несколько месяцев. Чтобы провести их с пользой и подзаработать, девушка устроилась на работу в детский сад. Помог ей в этом молодежный центр.

«Мне нравится трудиться. Мне дома скучно. Мне нравится что-то делать, помогать. И деньги нужны на одежду», — поделилась Мария Баринова, участница трудового отряда.

Программа «Трудовое лето» в Лосино-Петровском появилась в 2017 году. Благодаря ей в округе удалось трудоустроить более 500 ребят. Они работали по 3,5 часа пять дней в неделю.

«Мы собрали ребят, чтобы они подружились, сплотились и дальше работали на благо нашего округа, приносили пользу и прославляли наш город добрыми делами», — рассказала Вера Алексеева, заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский.

В Международный день дружбы особо усердные работники получили награды. Ребята пообщались друг с другом и поделились опытом работы. А в завершение встречи они оставили отпечатки рук на плакате молодежного центра.

«Для того чтобы трудоустроить ребят, нужно заинтересовать не только муниципальные учреждения и задействовать здесь бюджетные деньги, а привлечь сюда еще бизнес. Нужно, чтобы предприниматели привлекали несовершеннолетних ребят, они выполняли какую-то работу, которая им по силам, за это им платили, и это было бы выгодно всем», — заявил Александр Толмачев, руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».