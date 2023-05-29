Подмосковье 29 мая 2023, 23:05 Подростки спасли поселок Колычево в Можайске от лесного пожара

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В апреле юные жители поселка Колычево в Можайске спасли его от лесного пожара. Ребята вовремя начали тушить огонь и позвали на помощь.

«Воспитание, неравнодушие, плюс это твое, родное, твоя малая родина, это в двух шагах от наших домов: поле, речка и вот наш дом, меньше километра. Это от наших домов произошло меньше километра», — сообщила классный руководитель Екатерина Денисенко.

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«Было темно и ничего непонятно, было видно только лишь огонь, который распространялся по всей вот этой территории. Не могу сказать сколько, но метров на 500 было все окутано огнем», — заявил ученик восьмого «А» класса школы «Перспектива» Дмитрий Добрынин.

Школьники вызвали пожарных и своими силами начали тушить пламя. Влажная после дождя земля облегчила задачу. Однако огонь был очень близко к домам — всего в 100-200 метрах.

Однако даже после приезда спасателей подростки не прекратили им помогать. Уже после происшествия ребята получили от «Мособлпожспаса» благодарственные грамоты и предложение вступить в ряды огнеборцев в будущем.

«Главное, чтобы было побольше таких людей, как вы, и чтобы все, с кем вы учитесь, равнялись на вас, чтобы были как вы. Вы молодцы, реально молодцы. Герои», — заявил начальник караула ПСЧ-308 ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Власов.

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