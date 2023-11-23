Подмосковье 23 ноября 2023, 10:38 Подростки со всей России приедут в Подмосковье на очный этап кинофестиваля «Зеркало будущего» Всероссийский кинофестиваль «Зеркало Будущего»

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Более 100 подростков вышли в финал всероссийского кинофестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего». Впереди их ждет очный этап, который пройдет на базе пансионата в Одинцовском городском округе.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в фестивале участвуют ребята 12-18 лет, которые снимают фильмы, мультфильмы, создают видеоконтент. С 27 ноября по 5 декабря на базе пансионата «Солнечная поляна» в Одинцове пройдет очный этап. Там будут работать семь творческих площадок — по игровому и анимационному кино, документалистике, репортажу и так далее. Секреты мастерства юным кинематографистам откроют известные режиссеры, операторы, блогеры.

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Отдельная программа предусмотрена для наставников и родителей, в частности лекции и форум детских киностудий. Традиционно здесь встречаются представители творческих вузов и колледжей, педагоги, помогающие одаренным детям в кинематографе.

Организаторами фестиваля выступают Федерация современного искусства, общественная организация «ЭКА», онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» и «Движение первых».

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