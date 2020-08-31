Подмосковные подростки смогут разобраться в тонкостях бизнеса. Им поможет бесплатный онлайн-проект

Подростки из Подмосковья смогут бесплатно послушать лекции о ведении бизнеса. Будущих предпринимателей поддержит онлайн-проект «Открытые уроки». Эксперты поделятся опытом с ребятами от 14 до 17 лет и объяснят им, как запустить свое дело.

Образовательный проект продлится в Подмосковье с 21 сентября по 30 октября. Его цель — поддержать молодежь, проявляющую интерес к сфере бизнеса.

Шесть недель участники проекта смогут смотреть видеоуроки с бизнес-кейсами, которые подготовят при содействии успешных предпринимателей. Лучше понять материал помогут домашние задания. Это отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Проект призван соединить знания и навыки экспертов с активной энергией подрастающего поколения, их желанием развиваться и идти по пути создания своих бизнес-проектов Екатерина Зиновьева.

Ребята узнают, что такое предпринимательство и как найти свою бизнес-идею, познакомятся с основами маркетинга. Все пройдет в онлайн-формате.

Участникам вручат именные сертификаты, а лидерам — ценные призы. Подробную информацию о проекте разместили на сайте openlessons.biz.

Инициатор мероприятия — подмосковный Мининвест. Проведут его при поддержке Минэкономразвития России в рамках проекта по помощи бизнесу.