«Мы себя героями не считаем». Подростки из села в Подмосковье помогли вытащить людей и животных из пожара

В селе Белые Колодези городского округа Озеры сгорел дом. Спасти людей и имущество помогли подростки. Трое смельчаков ринулись на помощь не раздумывая.

Источник фото: телеканал «360»

После страшного пожара во дворе уцелели только теплицы. Хозяева рады, что выжили. Спастись самим и вытащить ценные вещи помогли трое подростков: Алина, Ксюша и Марк.

Самой старшей девочке 18 лет, остальные учатся в старших классах. Подростки увидели, как полыхает дом. Сначала испугались, но потом поняли, что каждая секунда на счету. Они сразу кинулись на помощь.

Вместе с хозяевами они вытащили вещи и технику. Сгоревший дом был построен еще два столетия назад. В нем выросли четыре поколения семьи Кадыковых. Возгорание началось на втором этаже. Предполагают, что замкнуло проводку.

Источник фото: телеканал «360»

Деревянная облицовка полыхала. Из-за дыма, рассказала Алина, они не понимали, куда бежать. Хватали все что под руку попадется. Марк помогал перекрыть газ, вытаскивал садовую технику.

«Огромное спасибо ребятам, что не остались в стороне, бросились на помощь, я, наверное, больше переживала за жизнь мужа и ребят, которые отважно бросались туда. Такую молодежь сейчас редко встретишь», — сказала Елена Кадыкова, пострадавшая.

Подростки себя героями не считают. После пожара Марк сказал, что ничего выдающегося в своих действиях не видит, и даже сниматься отказался. Алина согласна с приятелем. Да, она помогла людям, да, сильно испугалась, но героизм для нее — это про что-то другое.

Источник фото: телеканал «360»

«Герои — это все люди, которые прошли войну. Бабушки и дедушки наши сражались, прабабушки — они герои, реально подставляли свои жизни под пушки, выстрелы, мины, не было бы их — не было бы и нас», — заявила Алина Гвинджилия.

При этом тех, кто стоял и снимал пожар на телефоны, она не осуждает. Говорит, возможно, люди просто испугались или не знали, как оказать помощь. Девушке 16, скоро предстоит выбирать профессию. О работе в МЧС не думает — хочет заниматься бизнесом. Но ее доброе сердце точно поможет в любом деле.