Подмосковье 29 июня 2023, 15:25 Подростки из Мытищ отдохнут в палаточном лагере парка «Патриот»

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Школьницы из Мытищ отдохнут в палаточном лагере парка «Патриот». Старшеклассницы отправились в «Лагерь настоящих героев» 28 июня.

Детский лагерь находится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Там открылась 3-я смена под названием «Школа тактической медицины».

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Подростки познакомятся с основными принципами выживания, ориентирования на местности, самообслуживания и взаимопомощи. Под руководством опытных вожатых и инструкторов за две недели они смогут узнать много нового и отдохнуть.

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