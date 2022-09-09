Волонтеры Солнечногорска начали ежедневно напоминать жителям о безопасности на ж/д путях | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Волонтеры Солнечногорска начали ежедневно напоминать жителям о безопасности на ж/д путях

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Воспитанники молодежного центра «Возрождение» в Солнечногорске участвуют в профилактике нарушений на железной дороге. Подростки раздают листовки с напоминанием о том, что каждый пятых погибший на путях переходил их не по правилам.

На одном из опасных участком железной дороги в Солнечногорске жители переходят рельсы в неположенном месте, чтобы сократить путь. «Народная дыра» в стене стала уже привычной частью маршрута, и сколько ее не заделывали, она тут же появляется снова.

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Разогнавшийся до 160 километров в час поезд невозможно остановить моментально. А если речь идет о «Сапсане», то он еще быстрее пронесется мимо. Это пешеходов не пугает, и они продолжают нарушать правила.

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Директор «Возрождения» Евгений Кузнецов объяснил, что люди часто идут друг за другом гуськом, что создает дополнительную опасность.

«Люди закончили работать где-то вот здесь, рядом, и живут рядом, только через железную дорогу. И, соответственно, идти до перехода им далеко. И вот они, прямо гуськом, друг за дружкой. Что не есть правильно, что в общем-то очень плохо», — сказал он.

Молодые активисты выходят на рейды уже второй месяц подряд и призывают жителей округа соблюдать правила безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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