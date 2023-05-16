Подмосковье 16 мая 2023, 17:34 Подростки из Балашихи установили рекорды России и мира по богатырскому многоборью Роман Курманов / Анна Епихова

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В Балашихе подростки установили два рекорда России и рекорд мира по богатырскому многоборью. Ребята являются воспитанниками «Дружины». Рекорды устанавливали двое мальчиков в возрасте 13 и 11 лет из проекта «Baby Strong», а также девушка из проекта «Стальные птицы».

«Сегодня мы с ребятами планировали тянуть 15 тонн и 300 килограмм, но по техническим причинам пришлось поменять машину. В итоге получилось 17 тонн. Мои воспитанники протянули технику без предварительной репетиции. Обычно мы тренируемся тянуть перед установкой рекорда. Я за них очень рада, это большое достижение», — сказала руководитель проекта «Стальные птицы» Елена Новикова.

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Воспитанник Елены Новиковой Руслан Курманов протянул 17 тонн на 13 метров 20 сантиметров, установив мировой рекорд, до него в возрасте 13 лет никто ещ подобного не делал.

Валерия Кассихина занимается данным видом спорта четыре месяца, однако, уже поставила два рекорда России. В этот раз девочка протянула 17 тонн на 15 метров. Предыдущий рекорд она установила к 8 Марта.

«С богатырями мы знакомы давно, вместе занимается благотворительностью, помогаем детям. Мне всегда приятно принимать участие в таких мероприятиях. Считаю, что „Дружина“ занимается благим делом, она воспитывает спортсменов и дух патриотизма в них», — сказала предприниматель Алла Ярмощук.

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