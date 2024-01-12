Подмосковье 12 января 2024, 15:50 Подростки из 5 регионов России выступят на баскетбольном турнире в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Благотворительный турнир «Чебуриада по баскетболу 3×3» пройдет в Химках. Дети из пяти регионов России встретятся на соревнованиях 14 января. Участников турнира ждут не только матчи, но и мастер-классы, эстафеты и прочие активности.

Спортсмены приедут в Химки из Рязанской, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Московской областей.

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«Приоритетной задачей турнира является популяризация спорта среди молодежи и оказания всесторонней поддержки юным атлетам и их тренерам в достижении спортивных результатов. Это позволит направить энергию ребят в нужное русло», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Турнир проводит благотворительный фонд «Лада» вместе с Российской федерацией баскетбола. Также в организации принимает участие местный баскетбольный клуб и администрация городского округа.

«Уникальность этого мероприятия в подготовке команд-участниц профессиональным тренерским составом. Проект направлен на вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в занятия баскетболом. Он не только позволяет детям развить силу, выносливость и укреплять здоровье, но и учит планировать свое время, ставить цели, взаимодействовать в команде и доверять игрокам», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Турнир пройдет 14 января с 10:00 до 15:00 в баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

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