Подмосковье 11 мая 2023, 10:58 Подросткам рассказали о свободных вакансиях в Подмосковье и процессе подачи заявки Министерство социального развития Московской области

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Более 20 тысяч подростков смогут трудоустроиться в Подмосковье летом. В Министерстве социального развития Московской области рассказали о свободных вакансиях, а также о правилах трудоустройства.

Перед началом работы подросткам необходимо ознакомиться с правилами безопасности и требованиями, которые предъявляются к работнику. Для трудоустройства необходимо подать электронное заявление на портале «Работа в России», после чего со школьником или студентом заключат трудовой договор.

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«В Подмосковье порядка 20 тысяч подростков ежегодно трудоустраиваются на время летних каникул. Преимущественно они выбирают работать в агропромышленных холдингах региона, заниматься озеленением и флористикой», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Летом ребята могут раздавать листовки, работать курьерами, быть консультантами в магазинах или вожатыми в лагере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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