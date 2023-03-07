Подмосковье 07 марта 2023, 18:28 Подросткам Подольска помогли выбрать будущую профессию в центре занятости

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В центре занятости населения Московской области проходит бесплатная диагностика для подростков Подольска. Выпускникам помогают выбирать будущую профессию.

«Для меня это было очень полезно, потому что я очень затруднялась, куда мне себя направить, в какую профессию. Сейчас я точно уже понимаю, что хочу работать с детьми, хочу пойти либо учителем, либо воспитателем работать», — сообщила одна из участниц проекта Анна Калачева.

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Пройти профориентацию может любой гражданин, достигший 14 лет. Для этого следует зайти на сайт «Работа в России» и выбрать из каталога услугу «профориентация». Услуга предоставляется бесплатно.

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«На такое решение влияют родители, поэтому, работая со школьниками в этом году, мы решили запустить проект „школа профориентации для родителей“», — пояснила директор центра Светлана Скородумова.

Родители не всегда учитывают желания, навыки и умения подростка в выборе его будущей профессии. После прохождения курсов родители лучше понимают, какой эмоциональный и непростой путь проходит его ребенок.

«Я поняла, что это выбор ребенка. И в данном случае, что я могу сделать, это только поддержать своего ребенка и выбранный путь ею», — сообщила мама Галина Калачева.

Профориентация — это возможность не только научиться находить баланс между своими желаниями и возможностями, но и сделать еще один шаг на пути к своей мечте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пообщался с учениками одной из новых школ. Они рассказали ему, что учиться стало комфортнее, а также о планах на будущее.

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