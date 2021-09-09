Подросткам Подмосковья будут месяц рассказывать о вреде наркотиков

В Московской области начался антинаркотический месячник. Подросткам будут рассказывать о вреде наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

С начала сентября во всех школах и колледжах начали проводить мероприятия, посвященные профилактике здорового образа жизни и антинаркотическому просвещению. Всего лекции и занятия на эту тему посетят почти два миллиона подростков.

«Шестой год в Московской области проходит антинаркотический месячник. Целью данного мероприятия является формирование у подростков негативного отношения к наркомании, токсикомании, курению и алкоголизму», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Интерактивные занятия, круглые столы, турниры, выставки и вебинары пройдут в в школах, колледжах, учреждениях культуры и спорта всех округов Подмосковья.

Подросткам покажут анимационные и документальные фильмы по профилактике наркомании и пагубных привычек. Чтобы выявить незаконное употребление наркотиков, в учебных заведениях проведут социально-психологическое тестирование и профилактические медосмотры.

«Сотрудники ГУ МВД России по Московской области также принимают участие в месячнике. Они проводят профилактические рейды в местах массового досуга молодежи, посещают неблагополучные семьи, беседуют с несовершеннолетними, в том числе, состоящими на учете», — уточнил Каратаев.