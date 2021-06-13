Подросткам из Чехова торжественно вручили паспорта в День России

Подросткам из Чехова вручили паспорта в торжественной обстановке. В первые минуты мероприятия прозвучал гимн России, который вживую исполнил оркестр «Серебряные трубы» и его солист — Василий Королев.

Документ получили 12 несовершеннолетних. Паспорта вручали председатель Совета депутатов Галина Козина и глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

«Очень символично, что сегодня, в День России, наши юные граждане получат на этой сцене свой главный документ — паспорт гражданина РФ. Я желаю этим ребятам с честью и достоинством носить высокое звание Гражданина РФ. Как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, от вас, от вашего поколения, зависит будущее нашей страны», — сказал Артамонов.

Акция прошла в рамках проекта «Чуткая власть». Ее организовали совместно с центром «Мои документы».

Семиклассник Дмитрий Королев заполнил только одну графу, — и уже получил паспорт в торжественной обстановке.

«Очень хорошее настроение, мысли. Наконец-то это случилось — долго ждал!» — поделился школьник.

В его планах — учеба в автошколе и получение водительских прав.

А для юных россиян на Советской площади открыли игровые зоны и провели мини-конкурс патриотического рисунка.