Подмосковье 12 марта 2024, 11:58 Подростка с тяжелой травмой ноги от профлиста вылечили в МОДКТОБ Медиасток.рф

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Парень 17 лет поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с кровотечением в области лодыжки. Оказалось, подросток оступился и упал на профлист, получив тяжелую травму ахиллова сухожилия.

«Ахиллово сухожилие — одно из самых мощных и крепких сухожилий человеческого тела. Его порез или разрыв — тяжелая травма. Сразу после поступления пациента в приемное отделение началась подготовка к хирургическому лечению», — рассказал врач — травматолог-ортопед Виталий Куваев.

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Врачи выполнили первичную хирургическую обработку раны и пластику ахиллова сухожилия, фиксировав конечность гипсовой повязкой.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уж выписан из больницы. Полное восстановление сухожилия займет около четырех недель, после чего гипс снимут. Юноше понадобится реабилитация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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