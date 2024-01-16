Подмосковье 16 января 2024, 12:43 Подростка с многооскольчатым переломом ноги спасли в детской ортопедической больнице в Подмосковье Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Подросток в возрасте 15 лет поступил в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу с жалобами на сильную боль в колене. У него выявили отрыв фрагмента кости в месте прикрепления сухожилия.

Такую травму молодой человек получил из-за пренебрежения разминкой перед игрой в баскетбол. Чтобы помочь спортсмену, врачи зафиксировали отломки кости винтами, а связку подшили рассасывающимся швом, рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

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«Отрыв бугристости большеберцовой кости — это тяжелая травма, которая требует обязательного хирургического лечения для восстановления полноценного объёма движений нижней конечности. При проведении ревизии коленного сустава мы обнаружили многооскольчатый перелом», — рассказал он.

Позже мальчику проведут повторную операцию для удаления металлических конструкций, а затем его ждет реабилитация.

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