Подмосковье 28 июня 2023, 16:56 Подростка из Солнечногорска прооперировали после падения на электросамокате

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Врачи областной больницы в Солнечногорске спасли 14-летнюю девочку после падения на электросамокате. Ей пришлось экстренно удалить почку.

Врачи областной больницы в Солнечногорске спасли 14-летнюю девочку после падения на электросамокате. Ей пришлось экстренно удалить почку.

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Девушка поступила в больницу с сильной болью и огромной гематомой на животе. Она обратилась к врачам только через два часа.

«У пациента было крайне низкое давление, огромная гематома, начинающаяся от малого таза и заканчивающаяся под диафрагмой. Девочка потеряла треть крови. Компьютерная томография показала повреждение почки. Мы приняли решение провести экстренную операцию. Удаление почки никак не скажется на ее дальнейшей жизни, вторая почка возьмет на себя функцию первой», — сказал уролог Солнечногорской областной больницы Николай Смирнов.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение.

При катании на электросамокатах, велосипедах и роликах необходимо соблюдать технику безопасности, надевать защиту и шлем, а также соблюдать скоростной режим.

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