Подмосковье 03 апреля 2023, 14:35 Подрядчиков обязали сдать 2 школы во Фрязине после капитального ремонта до 1 августа администрация г.о. Фрязино

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Две школы во Фрязине капитально отремонтируют до 1 августа этого года. Об этом доложили замминистру строительного комплекса Московской области Марату Сибатулину во время визита на стройку.

В выездном совещании также поучаствовал глава округа Дмитрий Воробьев. Работы ведутся в рамках президентской программы капитального ремонта школ в Подмосковье.

В школе № 1 на Школьной улице и в СОШ № 4 на Луговой завершаются демонтажные работы. Сейчас специалистам привозят отделочные материалы, они занимаются обновлением инженерных систем и оборудования.

Оба здания 1967 года постройки. Строителям предстоит обновить фасады, кровлю, входные группы, отремонтировать полы и стены, заменить инженерные системы, окна и двери. Также рабочие приведут в порядок внутренние помещения, подрядчик привезет современную мебель и оборудование.

Обновленные школы распахнут свои двери для учеников 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в Московской области строят 37 школ.

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