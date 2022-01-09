Подрядчиков для ремонта школ в Чехове и Солнечногорске выберут в открытом конкурсе

Школы в деревне Ложки и микрорайоне Поваровка городского округа Солнечногорск, а также Столбовскую среднюю школу городского округа Чехов ждет капитальный ремонт. Как сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области, подрядчиков для проведения работ выберут на открытом электронном конкурсе.

Согласно опубликованным документам, начальная цена капитального ремонта школы в деревне Ложки городского округа Солнечногорск составила более 66 миллионов рублей.

На ремонт учебного заведения в микрорайоне Поваровка из бюджетов Московской области и муниципалитета выделят до 51 миллиона рублей.

Начальная цена работ по капитальному ремонту Столбовской средней школы в городском округе Чехов составляет более 137 миллионов рублей.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Образование Подмосковья». Они финансируются за счет бюджета Московской области и средств городских округов.

Выигравшие конкурсы подрядчики обязуются завершить ремонтные работы до 24 августа. Это означает, что новый учебный год для школьников трех образовательных учреждений Подмосковья начнется в чистых и удобных классах.