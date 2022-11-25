Подмосковье 25 ноября 2022, 21:50 Подрядчика для строительства очистных сооружений в Черноголовке определят через торги Unsplash

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Очистные сооружения и канализационную насосную станцию построят в селе Макарово (округ Черноголовка) в 2023 году. Подрядчика, который выполнит эти работы, определят на электронном аукционе.

Информация о конкурсе размещена в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику нужно будет спроектировать модульные очистные сооружения «ЭкоВодБио-250». Конструкция представляет собой двухэтажное здание с подземным и наземным этажом. Также в проект включены проектирование и строительство канализационной насосной станции.

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Сейчас территорию частично занимают старые очистные сооружение, полностью выведенные из строя. Строительство новых объектов улучшит очистку сточных вод и улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг жителям городского округа Черноголовка. Завершить строительство, которое проведут в рамках подмосковной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», планируется в 2023 году.

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