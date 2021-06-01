Стал известен подрядчик для строительства детской больницы в Красногорске

Московскую областную больницу для детей построят до конца 2024 года в Красногорске. Работы начнутся уже в этом месяце — контракт на их выполнение заключили с компанией «Монолитное строительное управление № 1».

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, новый корпус возвысится на восемь этажей. В одном месте разместят сразу 28 отделений.

Строительство Московской областной детской больницы — это самый масштабный, знаковый проект в сфере здравоохранения региона Владимир Локтев.

Больница рассчитана на 420 коек и 300 посещений за смену. В этом месте заработают отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.

«Здесь будет действовать и уникальный дистанционный центр, который сможет координировать работу всего сектора детской медицины Подмосковья», — добавил Локтев.

По его словам, это сократит время предоставления первичной помощи и сохранит еще больше детских жизни.

Строительство больницы начнется уже в июне, а завершить все работы и открыть ее запланировали в четвертом квартале 2024 года.