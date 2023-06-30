Подмосковье 30 июня 2023, 16:12 Подразделение Торгово-промышленной палаты появилось в Волоколамске

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Обособленное подразделение региональной Торгово-промышленной палаты открылось в Волоколамске. Участники встречи обсудили рынки сбыта, меры поддержки предпринимателей и инвестиционную привлекательность округа.

Ремесленники из «Артели мастеров», изготавливающие сувениры для туристов, поучаствовали в церемонии открытия подразделения.

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«Мы собрали и объединили вокруг себя ремесленников, которые делают сувенирную аутентичную продукцию для наших туристических объектов. Это очень интересно, поскольку у нас сейчас внутренний туризм развивается. Ремесленники очень довольны — они занимаются любимым делом, но понимают рынок сбыта своих изделий», — поделилась руководитель Обособленного подразделения Торгово-промышленной палаты Московской области в Волоколамске Наталья Караськова.

Открытие Торгово-промышленной палаты поможет бизнесу округа развиваться.

«Развитие малого и среднего бизнеса — это и есть развитие региона. Потому что все то, что в бизнесе развивается, — это дает нам налоги. Потому что местный налог — это наш бюджет. И радует то, что в Волоколамском округе с каждым годом все больше и больше людей, которые самозаняты и отрывают свой бизнес», — отметил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

В конце встречи с докладами выступили сотрудники филиалов крупнейших российских банков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья.

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