Секретные игры: подпольное казино накрыли в Химках

В подмосковных Химках полиция обнаружила и прикрыла подпольный игорный клуб. Казино работало тайно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В момент появления полицейских в казино находились кассир и посетители. Оперативники обнаружили и изъяли деньги, игровое оборудование и другие предметы для расследования уголовного дела.

Золотая ручка: в Люберцах задержали предполагаемую воровку телефонов и денег Подробнее

«Установлено, что проведением азартных игр занималась 31-летняя уроженка Астраханской области, которая была задержана и доставлена в отдел полиции», — прокомментировала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас сотрудницу подпольного казино отпустили под подписку о невыезде. Хозяина игорного клуба ищут полицейские.