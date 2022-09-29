Подписка на электронную платежку за ЖКУ стала доступна еще в трех округах Подмосковья | 360°

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Подписка на электронную платежку за ЖКУ стала доступна еще в трех округах Подмосковья

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С октября в Клину, Бронницах и Павловском Посаде станут доступны электронные счета. Это позволит сохранить леса и экосистемы благодаря отказу от бумаги. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

«Все началось с Лосино-Петровского и Истры, где жители еще летом получили возможность отказаться от бумажной квитанции, и 17 тысяч человек уже сделали этот выбор», — напомнил глава ведомства Антон Велиховский.

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Оформить подписку на электронные счета можно в мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

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Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

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