Подмосковье 07 июня 2023, 15:32 Подмосковный Минюст и РПЦ подпишут соглашение о сотрудничестве

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Подписание соглашения о сотрудничестве между епархиями Московской митрополии Русской православной церкви и Управлением министерства юстиции России по Московской области состоится в Никольском соборе в Красногорске. Встреча пройдет 8 июня в 15:00 по московскому времени.

Представители подмосковного управления Минюста России подпишут документ о сотрудничестве с Высокопреосвященнейшим Павлом, митрополитам Крутицким и Коломенским и епархиальными архиереями.

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Также в мероприятии примут участие руководители главных управлений Федеральной службы приставов по Московской области, ЗАГС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и представители нотариальной и адвокатской палаты Подмосковья.

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