Подмосковье 15 февраля 2023, 10:27 Подозреваемых в краже колес задержали во Фрязине

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Житель Фрязина заявил в полицию о пропаже автомобильных колес, которые он оставил в подъезде. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Похитители автомобильных колес попали на камеры системы «Безопасный регион». Сотрудники полиции изучили видеозапись и установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители: 45-летняя женщина и ранее судимый 41-летний мужчина.

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По данному факту следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за кражу. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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